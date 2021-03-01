Еще одна девушка прыгнула с высоты в Киеве: ей было 15 лет
В Киеве произошел новый случай падения с высоты. 15-летняя девушка выпрыгнула с балкона на Харьковском шоссе, 180.
Источник:"Киев Оперативный"
В соцсетях отмечают, что погибшая жила с бабушкой. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.
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Вероятно, что девушка совершила самоубийство.
Погибшая девушка / Фото сообщества "Киев Оперативный"
Детские самоубийства
С начала 2021 года в Киеве и других регионах произошло много аналогичных случаев – дети и подростки прыгают с высоты. Пока следствием не доказано, что существует новая ужасная "игра" по аналогу "Синего кита" – когда детей доводили до самоубийств. Но в соцсетях эту теорию поддерживает немало родителей.
Полиция также не отвергает такую версию.
- Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве уже задержали психически больную женщину, которая организовывала подобные "игры". Однако это было давно, она не имеет отношения ко всем этим новым случаям.
- Также стало известно, что мальчик, который выпал из окна туалета лицея 25 февраля просто не удержался. Он отпросился с урока и делал фотографии у окна.
- Впрочем, согласно данным, которыми оперирует больница ОХМАТДЕТ, за 2019 – 2020 60 детей в год заканчивали жизнь самоубийством. Зато только за 2 месяца этого года зафиксировано 25 таких случаев.
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