В Киеве произошел новый случай падения с высоты. 15-летняя девушка выпрыгнула с балкона на Харьковском шоссе, 180.

В соцсетях отмечают, что погибшая жила с бабушкой. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

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Вероятно, что девушка совершила самоубийство.

Погибшая девушка / Фото сообщества "Киев Оперативный"

Детские самоубийства

С начала 2021 года в Киеве и других регионах произошло много аналогичных случаев – дети и подростки прыгают с высоты. Пока следствием не доказано, что существует новая ужасная "игра" по аналогу "Синего кита" – когда детей доводили до самоубийств. Но в соцсетях эту теорию поддерживает немало родителей.

Полиция также не отвергает такую версию.