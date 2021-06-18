Так Кличко объяснил причину, по которой в МВЦ изменили график на этой неделе – вместо выходных медики работали в четверг и пятницу. Впрочем, мэр сообщил, что Центр будет открыт и в субботу – 19 июня.

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Ранее сообщалось, что изменение графика работы состоялась из-за праздников.

Центр принимал посетителей вчера, работает сегодня и будет работать завтра (в субботу) до 14:00. Это связано, во-первых, с тем, что в минувшие выходные количество желающих привиться уменьшалось после обеда. Поэтому, имея три выходных дня, мы ожидаем еще меньшее количество людей,

– заявил Кличко.

Также мэр сказал, что надо дать отдохнуть медикам, которые работают 7 дней в неделю.

Вчера в МВЦ было очень много людей – образовалась огромная очередь.

И в-третьих, город хочет протестировать работу Центра массовой вакцинации именно в будние дни. Чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели,

– сказал Кличко.

Очереди в МВЦ

В четверг в МВЦ были большие очереди. Кличко объяснил это так: "Не все киевляне придерживаются предписанных правил. И или пренебрегают возможностью записаться, или приходят не в свое время. Это создает очереди и ажиотаж и мешает в спокойном рабочем режиме прививать как можно больше людей".

Кличко напомнил, что необходимо записываться заранее на вакцинацию, потратив на это несколько минут. Такую возможность предоставляют в сервисе Helsi.

Сейчас очереди в МВЦ уменьшились, об этом информирует kyiv.media.