В Киеве хотят, чтобы церкви проводили пасхальные богослужения онлайн
В Киеве власть 16 апреля обратилась к церквям и призвала их приостановить проведение массовых богослужений на Пасху. В КГГА предлагают перенести их в онлайн-формат.
Источник:КГГА
В то же время в мэрии готовят решение об ограничении работы церквей и монастырей на майские праздники. Впрочем, детали пока неизвестны.
Мы об этом писали ранее На Пасху в Киеве могут ограничить работу церквей, – СМИ
Власть обращается к церкви
В КГГА надеются на поддержку и понимание со стороны религиозных общин.
Сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель,
– заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Он отметил, что городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет.
Будут ли ослаблять карантин на Пасху
Сейчас в столице действуют ограничения "красной зоны" карантина до 30 апреля. Что будет дальше – неизвестно. Все будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса. Сейчас она не улучшается.
Мондриевский подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и наполненности коек в больницах – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.
К слову, власть в Запорожье также обратилась к церкви с аналогичной просьбой – провести онлайн-богослужения. Об этом сообщает сайт 061.
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