В Киеве власть 16 апреля обратилась к церквям и призвала их приостановить проведение массовых богослужений на Пасху. В КГГА предлагают перенести их в онлайн-формат.

В то же время в мэрии готовят решение об ограничении работы церквей и монастырей на майские праздники. Впрочем, детали пока неизвестны.

Мы об этом писали ранее На Пасху в Киеве могут ограничить работу церквей, – СМИ

Власть обращается к церкви

В КГГА надеются на поддержку и понимание со стороны религиозных общин.

Сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель,

– заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет.

Будут ли ослаблять карантин на Пасху

Сейчас в столице действуют ограничения "красной зоны" карантина до 30 апреля. Что будет дальше – неизвестно. Все будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса. Сейчас она не улучшается.

Мондриевский подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и наполненности коек в больницах – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

К слову, власть в Запорожье также обратилась к церкви с аналогичной просьбой – провести онлайн-богослужения. Об этом сообщает сайт 061.