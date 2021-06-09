В Киеве хотят, чтобы петиции были в приложении "Дия"

В Киеве обсуждают возможность интеграции портала электронных петиций в приложение "Дия". Это, в частности, позволит уменьшить количество подписей для поддержки общественной инициативы до 6 тысяч.

Решение об интеграции сервисов будут рассматривать на ближайшем заседании Киевсовета. По мнению должностных лиц КГГА, сейчас система электронных петиций не совершенна.

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Уменьшат количество

Критике подвергается количество подписей, которое необходимо собрать. Сейчас оно составляет 10 тысяч подписей за 90 дней.

Такое количество не является обоснованным с точки зрения количества населения столицы,

– отметил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко.

Чиновник считает, что необходимо собирать 6 тысяч за 60 дней.

Пилотный проект уже запустили

В свою очередь, директор региональной цифровизации Министерства цифровой трансформации Украины Вадим Бортник отметил, что пилотный проект петиций в приложении "Дия" уже запущен в 8 городах. В этом году к нему планируют приобщить и Киев.