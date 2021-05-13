В городском совете заявили, что Кабмин и парламент должны решить вопрос компенсации местным бюджетам проезда льготников. В таком случае поднимать цены в Киеве не будут.

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Приходится платить за льготников

Речь идет о миллионах гривен, которые выплачивают из киевского бюджета за льготный проезд граждан.

В горсовете отметили, что с 2016 года расходы на компенсационные выплаты за проезд льготников возложены на местные бюджеты.

Виталий Кличко назвал суммы, которые были компенсированы:

2019 год – 747,7 миллиона гривен.

2020 год – 489 миллионов гривен.

На 2021 год запланированы расходы в сумме 803,3 миллиона гривен.

Эти деньги, по убеждению мэра, можно было бы направить на другие важные социальные сферы, в частности предоставить дотацию метрополитену.

Повышение цен на проезд

Напомним, что в коммунальных предприятиях "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" подсчитали обоснованную цену проезда в общественном транспорте. Она составляет – 21 гривна в метро, 25 гривен в трамвае, троллейбусе и автобусе. А в городской электричке – 78 гривен.

Представители предприятий обратились к Кличко с требованием поднять цены, мол, сейчас проезд является крайне убыточным. Если этого не сделать, по мнению коммунальщиков, придется сокращать зарплату персоналу и увольнять людей с работы.

В обращении также отметили, что вместо повышения стоимости проезда, они могут согласиться на финансовую поддержку метрополитена в размере не менее 1,5 миллиарда гривен.