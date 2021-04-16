В КГГА заявили, что до конца 2021 года в Киеве не останется ни одного земельного участка, который не был бы закреплен за конкретным ответственным органом. В мэрии взялись за бесхозные территории.

Для этого необходимо провести полную инвентаризацию таких земельных участков. Их хотят сделать чистыми, удобными и цивилизованными, отмечает первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.

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О планах КГГА

Он также сообщил, что поставил перед руководителями РГА задачи: определить ответственных за безбалансовые территории в каждом из десяти районов города.

В этой теме давно нужно навести порядок. Даю районам время до конца года – чтобы в столице не осталось ни одного ничейного участка,

– написал Кулеба.

В то же время Виталий Кличко в интервью для Радио "Новое время" поделился некоторыми планами – в том числе о том, что в столице за 2 – 3 года полностью исчезнут "маршрутки".

Справиться с маршрутными такси в столице, по планам властей, должны путем создания современной и комфортной для киевлян альтернативы.