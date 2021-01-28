В Киеве хотят штрафовать за кондиционеры и обезображенные балконы
В Киеве планируют утвердить в городском совете новые правила модификации фасадов зданий. Владельцам недвижимости будет сложнее обустраивать так называемые царь-балконы, а также устанавливать охладители для кондиционеров.
Источник: телеканал "Киев"
В планах города – жестче штрафовать за утепленные и разукрашенные балконы и охладители от кондиционеров, которые портят конденсатом фасады.
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Ранее разрешение на любую пристройку нужно было согласовывать с профильными службами и часто они шли на уступки. Однако в Департаменте благоустройства разработали новые правила. После того как их утвердят на сессии Киевсовета – станет сложнее видоизменять внешний вид здания. Ведь он должен отвечать фасадному паспорту сооружения. Поэтому цеплять кондиционеры, вытяжки или искажать балконы как вздумается – не получится.
Царь-балкон в Киеве / Фото Александра Бурлаки
Сейчас действует соответствующее законодательство, но оно не работает – чтобы оштрафовать владельца квартиры с царь-балконом необходимо попасть в жилище, а это сделать не получится без соответствующих юридических документов.
Власти планируют найти такой способ, чтобы можно было без паспорта обладателя налагать штраф на номинального владельца.
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