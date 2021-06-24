Окончательное решение о судьбе памятника должны принять политики на заседании Киевсовета. Об этом заявил представитель "Европейской солидарности" Олег Левченко.
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По словам депутата, подобному знаку не место в Киеве, поскольку никакой дружбы с Россией нет.
Россия – враг
Когда именно в Киевсовете будут рассматривать документы и принимать решение о демонтаже памятника, пока неизвестно.
Представители "Европейской солидарности" отметили, что знак не имеет ничего общего с реальностью.
Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине – враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этом вопросе,
– подчеркнул Левченко.