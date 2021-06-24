В Киеве хотят снести памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

Депутаты из профильной комиссии Киевсовета по вопросам собственности поддержали проект решения о демонтаже памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского.

Окончательное решение о судьбе памятника должны принять политики на заседании Киевсовета. Об этом заявил представитель "Европейской солидарности" Олег Левченко.

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По словам депутата, подобному знаку не место в Киеве, поскольку никакой дружбы с Россией нет.

Россия – враг

Когда именно в Киевсовете будут рассматривать документы и принимать решение о демонтаже памятника, пока неизвестно.

Представители "Европейской солидарности" отметили, что знак не имеет ничего общего с реальностью.

Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине – враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этом вопросе,

– подчеркнул Левченко.

Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы открыли в сквере на Теремках в 2001 году. После нападения России на Украину неизвестные раскрасили памятник в сине-желтые цвета.