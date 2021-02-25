Киевская IKEA, которая недавно открыла первый магазин, приготовила "сюрприз" для своих клиентов, которые заказывают товары онлайн. Отныне самовывоз покупок для них стал платным.

В компании это называют "доставкой". Речь идет о том, что покупатели имеют возможность забрать товары из пункта выдачи заказов, куда их привезут, но не бесплатно.

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На сайте компании называют это "скорая, практическая и доступная услуга". А вот ее стоимость:

заказ до 30 килограммов – 39 гривен;

заказ более 30 килограммов – 59 гривен.

Стоимость доставки в поштоматы также составляет 39 гривен.

Первый физический магазин шведской компании IKEA открыли в Киеве 1 февраля 2021 года. Его расположили в Blockbuster Mall.

В середине мая 2020 года, наконец заработал онлайн-магазин IKEA, однако уже через несколько недель продажу продукции временно прекратили из-за большого наплыва заказов.