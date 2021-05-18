Сейчас причина оползня неизвестна. На место прибыли спасатели, чтобы вытащить машину из ловушки.

И о погоде Сегодня в Киеве: потоп, град, транспортный коллапс и деревья на дорогах

Ушел под землю

Вероятно, что автомобиль не сильно поврежден, но его задние колеса полностью ушли под землю, поэтому вытаскивать "немца" придется с помощью спецтехники.

Автомобиль провалился под асфальт / фото из Фейсбука Yaroslav Filipov

Непогода в Киеве: падают деревья и стены

В соцсетях также сообщают, что из-за дождя развалилась стена автосалона на улице Глыбочицкой.

А на улице Сечевых Стрельцов упало дерево, поэтому движение в этом районе пока ограничено.