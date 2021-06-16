Запись инцидента сделали другие пассажиры трамвая, которые выложили видео в соцсети. Конфликт между водителем общественного транспорта и иностранцем, который ни слова по-украински не понимал, сразу начали обсуждать пользователи.

Смотрите также Хватался за коляску и начал драку: в трамвае на Троещине задержали пьяного хулигана

Большинство киевлян не поняли, в чем вина человека, поскольку ношение масок жители столицы уже давно не воспринимают как обязательное действие.

Конфликт из-за ящик с клубникой

Очевидцы утверждают, что мужчина без маски зашел в 28 трамвай. При себе он имел ящик с клубникой, который поставил на сиденье.

Поскольку ягоды имеют свойство окрашивать поверхности, водитель потребовал от пассажира устранить нарушение.

Впоследствии мужчина подошел к водителю, который громко просил его надеть защитную маску.

Водитель также говорил, что вызовет полицию. Впрочем, сделал ли он это, неизвестно.

Закончилась конфликтная ситуация тем, что иностранца высадили из трамвая.

В "Киевпастрансе" на инцидент отреагировали достаточно быстро. Чиновники отметили, что в правилах пользования городским электротранспортом есть пункт о запрете проезда в загрязненной одежде и с багажом, который пачкает одежду других пассажиров, салон и сиденья.

Смотрите видео скандала в трамвае Киева: