Запись инцидента сделали другие пассажиры трамвая, которые выложили видео в соцсети. Конфликт между водителем общественного транспорта и иностранцем, который ни слова по-украински не понимал, сразу начали обсуждать пользователи.
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Большинство киевлян не поняли, в чем вина человека, поскольку ношение масок жители столицы уже давно не воспринимают как обязательное действие.
Конфликт из-за ящик с клубникой
- Очевидцы утверждают, что мужчина без маски зашел в 28 трамвай. При себе он имел ящик с клубникой, который поставил на сиденье.
- Поскольку ягоды имеют свойство окрашивать поверхности, водитель потребовал от пассажира устранить нарушение.
- Впоследствии мужчина подошел к водителю, который громко просил его надеть защитную маску.
- Водитель также говорил, что вызовет полицию. Впрочем, сделал ли он это, неизвестно.
- Закончилась конфликтная ситуация тем, что иностранца высадили из трамвая.
В "Киевпастрансе" на инцидент отреагировали достаточно быстро. Чиновники отметили, что в правилах пользования городским электротранспортом есть пункт о запрете проезда в загрязненной одежде и с багажом, который пачкает одежду других пассажиров, салон и сиденья.
Смотрите видео скандала в трамвае Киева: