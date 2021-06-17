Предполагаемых преступников задержали. Ими оказались граждане другого государства 27 и 26 лет. Один из злоумышленников находится в розыске за совершение аналогичного преступления в Одессе.
Смотрите также Собирала на операцию: в Медгородке в Киеве у женщины похитили 20 тысяч гривен – видео
Сейчас следователи проверяют фигурантов на причастность к другим правонарушениям. Также, вероятно, мужчины находятся в Украине незаконно.
От 4 до 6 лет тюрьмы
Один из злоумышленников находился во всеукраинском розыске / Фото полиции Киева
- Правоохранители утверждают, что иностранцы подошли к киевлянину на улице Антоновича и попросили у него сигарету. Услышав отказ, они начали избивать потерпевшего и забрали у него деньги и мобильный.
- После преступления злоумышленники скрылись.
- Полицейские задержали предположительно причастных к ограблению мужчину во время отработки оперативной информации.
- Для документирования факта преступления патрульные вызвали следователей.
Задержанным инкриминируют совершение грабежа, соединенного с насилием, группой лиц. На время следствия оба иностранца будут находиться под стражей.
Если мужчин признают виновными, им грозит от 4 до 6 лет заключения.