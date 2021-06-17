Отказал дать сигарету: в Киеве иностранцы избили и ограбили киевлянина

Преступление произошло в Киеве на улице Антоновича 15 июня. Двое злоумышленников отобрали у киевлянина мобильный телефон и кошелек с деньгами.

Предполагаемых преступников задержали. Ими оказались граждане другого государства 27 и 26 лет. Один из злоумышленников находится в розыске за совершение аналогичного преступления в Одессе.

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Сейчас следователи проверяют фигурантов на причастность к другим правонарушениям. Также, вероятно, мужчины находятся в Украине незаконно.

От 4 до 6 лет тюрьмы



Один из злоумышленников находился во всеукраинском розыске / Фото полиции Киева

Правоохранители утверждают, что иностранцы подошли к киевлянину на улице Антоновича и попросили у него сигарету. Услышав отказ, они начали избивать потерпевшего и забрали у него деньги и мобильный.

После преступления злоумышленники скрылись.

Полицейские задержали предположительно причастных к ограблению мужчину во время отработки оперативной информации.

Для документирования факта преступления патрульные вызвали следователей.

Задержанным инкриминируют совершение грабежа, соединенного с насилием, группой лиц. На время следствия оба иностранца будут находиться под стражей.

Если мужчин признают виновными, им грозит от 4 до 6 лет заключения.