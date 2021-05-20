Погоня за водителем, нарушившим правила дорожного движения, началась с того, что владелец легковушки Seat нарушил правила дорожного движения. Патрульные, которые увидели это, требовали от мужчины остановиться.

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Впрочем, вместо этого он решил лишь нажать на педаль газа.

Не воспользовался ремнем безопасности



Водитель Seat вылетел из бокового окна / Фото dtp.kiev.ua

У здания на проспекте Победы, 40, водитель потерял управление транспортным средством, из-за чего автомобиль влетел в бетонное ограждение подземного перехода.

После сильного удара машину раскрутило по дороге, от чего водителя выбросило через боковое стекло. Сама же машина получила немалые повреждения.

Владельцем машины оказался гражданин Ирана. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали врачи скорой.

В салоне машины также находились еще двое нетрезвых иностранцев. Они почти не пострадали.



Seat получил значительные повреждения / Фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия работали следователи. Они будут выяснять все обстоятельства ДТП, а также узнают, находился ли иранец за рулем в нетрезвом состоянии.

По факту аварии открыли уголовное производство. Скорее всего, иранца ожидают лишение прав и штраф за пьяное вождение.