В Киеве исчезла необычная лавочка возле КПИ: в университете называли ее источником зла

В Киеве на улице Политехнической, неподалеку КПИ, исчезла необычная лавочка, которую установили студенты. Она не нравилась администрации Университета, но пока неизвестно кто ее украл. Это произошло 9 июня.

И это не первая попытка избавиться лавочки. На следующий день после ее установки, 24 мая, лавочку пытались демонтировать. Возник скандал.

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Однако администрация КПИ заверила, что инженер, разобравший скамейку, неправильно понял задание и на самом деле должен был измерить ее параметры.

Камера странным образом сломалась

После исчезновения скамейки, студенты обратились в полицию. Неизвестно как правоохранители расследуют дело, но очевидно, что к преступлению готовились.

Как рассказал инициатор установки лавочки Александр Биленко, на 17 корпусе КПИ есть камера, которая смотрит прямо на скамейку.

В отделении полиции мы услышали, что вчера вечером она сломалась и теперь не работает,

– рассказал Биленко.

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Он также добавил, что представители КПИ или не отвечают на звонки, или говорят, что ничего не знают.

По словам Биленко, внутри КПИ есть много документов, где работники просят демонтировать скамейку из-за того, что якобы лавка – источник зла. Вероятно, там часто собирались студенческие компании.

Территория не принадлежит КПИ

Следует подчеркнуть, что улица Политехническая не принадлежит КПИ, однако, по словам инициаторов проекта, администрация университета препятствовала установке лавки. Разработчики приглашали представителей КПИ к обсуждению, но они не пришли на встречу.