В Киеве ищут взрывчатку в крупных ТРЦ и гостинице, тысячи людей эвакуировали: видео
Рабочий день в большинстве крупных киевских торговых центрах Киева начался с сообщения о закладке взрывчатки и срочной эвакуации работников и посетителей.
Источник:Киев сейчас
Сейчас правоохранители закрыли входы во все здания, в которых может быть взрывчатка, и занимаются обеспечением правопорядка.
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Взрывотехники же вместе с кинологами пытаются обследовать помещения ТРЦ, чтобы как можно быстрее восстановить работу заведений.
Какие торговые центры "заминировали" в Киеве
Из-за сообщения злоумышленников об угрозе взрыва пришлось эвакуировать людей из:
- Lavina Mall;
- Dream Town;
- ArtMall;
- Атмосфера;
- Караван;
- Блокбастер;
- Магеллан;
- Плаза;
- Глобус;
- Gulliver.
Кроме того, неизвестные также известили о якобы угрозе взрыва в отеле "Интерконтиненталь".
Является ли угроза реальной, или речь идет о фейковых минированиях, пока неизвестно.
Если выяснится, что опасных предметов в ТРЦ и гостинице нет, следователи откроют уголовное дело о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Наказание за такое преступление – от 2 до 6 лет тюрьмы.
Смотрите видео эвакуации из ТЦ Dream Town:
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