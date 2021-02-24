Рабочий день в большинстве крупных киевских торговых центрах Киева начался с сообщения о закладке взрывчатки и срочной эвакуации работников и посетителей.

Сейчас правоохранители закрыли входы во все здания, в которых может быть взрывчатка, и занимаются обеспечением правопорядка.

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Взрывотехники же вместе с кинологами пытаются обследовать помещения ТРЦ, чтобы как можно быстрее восстановить работу заведений.

Какие торговые центры "заминировали" в Киеве

Из-за сообщения злоумышленников об угрозе взрыва пришлось эвакуировать людей из:

Lavina Mall;

Dream Town;

ArtMall;

Атмосфера;

Караван;

Блокбастер;

Магеллан;

Плаза;

Глобус;

Gulliver.

Кроме того, неизвестные также известили о якобы угрозе взрыва в отеле "Интерконтиненталь".

Является ли угроза реальной, или речь идет о фейковых минированиях, пока неизвестно.

Если выяснится, что опасных предметов в ТРЦ и гостинице нет, следователи откроют уголовное дело о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Наказание за такое преступление – от 2 до 6 лет тюрьмы.

Смотрите видео эвакуации из ТЦ Dream Town: