Пока неизвестно для чего ей был вирус, который способен убить тысячи птиц. Одна из версий – месть Институту, который не захотел продлевать контракт с сотрудницей пенсионного возраста. Другая версия – злоумышленница хотела продать опасный вирус.

Ранее мы писали Хотела продать: экс-работница вынесла из Института биотехнологий опасные штаммы вируса

Заканчивался контракт

Сотрудница, которая подозревается в нашумевшем преступлении, в Институте проработала около 20 лет, занимала должность заведующей сектора по культивированию вирусов.

Эта женщина – пенсионного возраста, у нее заканчивался контракт. Руководство института не планировало продолжать его, о чем ей было сообщено,

– рассказала заместитель директора Института Зинаида Клестова.

По ее словам, об исчезновении вирусов в Институте стало известно, когда сюда пришли сотрудники СБУ и полицейские.



Здание Института / Фото biocontrol.com.ua

После увольнения из Института похитительница вируса пошла работать в одну из фирм, которая занимается изготовлением вакцин.

Она сделала это либо из мести за то, что не продлили с ней контракт, либо на заказ любых заинтересованных людей,

– сказала Клестова.

Она также рассказала, что в Институте есть и система видеонаблюдения, работает вневедомственная охрана, охраняется периметр. Но охрана не имеет права обыскивать сотрудников. Вирусы хранятся в маленьких флакончиках, поэтому похитительница могла вынести вирусы, спрятав их где угодно на себе.

Сейчас система охраны усилена и все сделано для того, чтобы подобное не повторилось.

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Насколько опасен этот вирус

Речь идет о вирусе ньюкаслской болезни птиц. Это заболевание считается особенно опасным. Попадая в птицехозяйство, этот вирус передается очень быстро, начинается быстрая эпидемия среди птиц. Ранее эту болезнь называли псевдочумой.

В институте подчеркивают, что факт вынесения вирусов за пределы учреждения – случай исключительный, который негативно сказался на имидже такого уважаемого во многих странах учреждения.

Сколько вирусов есть в Институте

На базе Института создана национальная коллекция микроорганизмов для ветеринарной медицины. Коллекция является объектом, который представляет национальное достояние Украины. В ней – 793 наименования штаммов микроорганизмов и культур клеток. Из них – 214 наименований штаммов вирусов.