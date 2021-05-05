Трагедия произошла на улице Академика Доброхотова, 6. Как отметили свидетели инцидента, к сожалению, пострадавший мгновенно скончался на месте происшествия.
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На вызов по поводу вероятного самоубийства приехали медики скорой. Однако им оставалось лишь констатировать гибель потерпевшего.
Что известно о падении мужчины в Киеве
- Сейчас на месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства инцидента, опрашивают соседей погибшего и свидетелей трагедии.
- По факту гибели мужчины должны открыть уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Впрочем, дело могут переквалифицировать, если подтвердится то, что потерпевший покончил с собой.
Смотрите видео с места смертельного падения мужчины с высоты в Киеве: