После ссоры с парнем: в Киеве из окна многоэтажки выпала 17-летняя девушка
17-летняя девушка находится в больнице после падения с 5 этажа / tsn.ua
Несовершеннолетняя девушка упала из окна одного из домов на улице Орловской в Шевченковском районе столицы. Инцидент произошел вечером 1 февраля.
Источник: пресс-служба полиции Киева
На месте происшествия работали медики скорой, а также правоохранители. Вскоре последние откроют уголовное дело, но квалифицировать событие должны позже.
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Пострадавшая девушка получила многочисленные травмы. Она оказалась уроженкой города Ковель 17 лет.
Прыжок с 5 этажа
- Все детали и обстоятельства инцидента пытаются выяснить следователи, которые опросили жильцов дома и свидетелей.
- По предварительным данным, несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 5 этажа после того, как поссорилась с парнем.
- Сейчас девушка находится в больнице, куда ее увезли медики скорой.
Существует ли угроза жизни пострадавшей пока не известно. Также полицейские пытаются выяснить, был ли инцидент попыткой самоубийства, или девушку из окна кто-то вытолкнул.
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