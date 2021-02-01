Несовершеннолетняя девушка упала из окна одного из домов на улице Орловской в Шевченковском районе столицы. Инцидент произошел вечером 1 февраля.

Источник: пресс-служба полиции Киева

На месте происшествия работали медики скорой, а также правоохранители. Вскоре последние откроют уголовное дело, но квалифицировать событие должны позже.

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Пострадавшая девушка получила многочисленные травмы. Она оказалась уроженкой города Ковель 17 лет.

Прыжок с 5 этажа

Все детали и обстоятельства инцидента пытаются выяснить следователи, которые опросили жильцов дома и свидетелей.

По предварительным данным, несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 5 этажа после того, как поссорилась с парнем.

Сейчас девушка находится в больнице, куда ее увезли медики скорой.

Существует ли угроза жизни пострадавшей пока не известно. Также полицейские пытаются выяснить, был ли инцидент попыткой самоубийства, или девушку из окна кто-то вытолкнул.