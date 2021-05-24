Оперся на москитную сетку: в Киеве из окна выпал 4-летний мальчик – фото

Чрезвычайная ситуация с участием ребенка произошла днем 24 мая на Куреневке в Киеве. 4-летний мальчик, мать которого якобы отвлеклась, выпал из окна 1 этажа.

В результате падения ребенок получил серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали в ОХМАТДИТ. На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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Мать пострадавшего мальчика утверждает, что отвлеклась всего на секунду. Но и этого времени хватило, чтобы произошло досадное происшествие.

Что известно о падении маленького ребенка из окна 1 этажа в Киеве



Врачи госпитализировали мальчика с многочисленными травмами / Фото "Киева оперативного"

Инцидент произошел на улице Полковой, 57В около 16:00.

По предварительным данным, мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Ребенок упал на асфальт.

Медики, которые оказывали пострадавшему первую помощь, диагностировали у него перелом ключицы, вывих ноги, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Как уберечь ребенка от падения из окна

Правоохранители утверждают, что подобные случаи падений детей с высоты происходят достаточно часто. Чтобы уберечь ребенка от этого, родителям нужно запомнить, что ни одна сетка не способна выдержать вес ребенка. Кроме того, она ни каким образом не способна замедлить скорость падения.

Также взрослым лучше установить специальные замки для того, чтобы открыть окна было невозможно без ключа. Еще более надежным способом может быть установление решеток.

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Что нужно сделать родителям, чтобы уберечь ребенка от падения из окна / Инфографика Нацполиции Украины