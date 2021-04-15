В Киеве два дня подряд фиксируют трагические случаи в водоемах. 13 апреля спасатели достали из Днепра тело женщины, а уже на следующий день работникам ГСЧС пришлось вытаскивать утопленницу из озера в Бортничах.

Как отметили спасатели, инцидент произошел на озере Витовец в Дарницком районе Киева. Женщину, которая утонула, увидели местные жители, которые сразу же вызвали ГСЧС и полицию.

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Сотрудники ГСЧС, приехавшие в Бортничи, увидели тело в 2 метрах от берега.

Что известно о смерти женщины в озере в Киеве

Тело женщины заметили около 15:30 14 апреля. Ее достали на берег с помощью багра и спасательной веревки.

На месте события работали эксперты и представители следственно-оперативной группы.

Связана ли гибель потерпевшей с самоубийством, несчастным случаем, или женщину убили, будут выяснять полицейские.

По факту гибели открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. После получения заключения патологоанатомов о причинах смерти женщины, дело могут переквалифицировать.

Согласно официальной статистике, в 2020 году на водоемах Украины погибли почти 800 человек. Среди них около 80 – дети. Спасти удалось лишь около 250 человек.