Второй день подряд: в Киеве из озера извлекли тело женщины
Из озера Витовец в Киеве вытащили утопленницу / wikimedia.org
В Киеве два дня подряд фиксируют трагические случаи в водоемах. 13 апреля спасатели достали из Днепра тело женщины, а уже на следующий день работникам ГСЧС пришлось вытаскивать утопленницу из озера в Бортничах.
Источник:ГСЧС Киева
Как отметили спасатели, инцидент произошел на озере Витовец в Дарницком районе Киева. Женщину, которая утонула, увидели местные жители, которые сразу же вызвали ГСЧС и полицию.
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Сотрудники ГСЧС, приехавшие в Бортничи, увидели тело в 2 метрах от берега.
Что известно о смерти женщины в озере в Киеве
- Тело женщины заметили около 15:30 14 апреля. Ее достали на берег с помощью багра и спасательной веревки.
- На месте события работали эксперты и представители следственно-оперативной группы.
- Связана ли гибель потерпевшей с самоубийством, несчастным случаем, или женщину убили, будут выяснять полицейские.
По факту гибели открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. После получения заключения патологоанатомов о причинах смерти женщины, дело могут переквалифицировать.
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