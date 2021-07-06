В Киеве из под стражи сбежал насильник: объявлен розыск

В Киеве из под стражи 6 июля сбежал преступник, совершивший тяжкое преступление. Полиция объявила розыск.

Речь идет о Замятине Евгении Владимировиче, 1986 года рождения. По информации полиции, он изнасиловал несовершеннолетнюю.

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Приметы преступника

При каких обстоятельствах преступнику удалось скрыться, пока не известно. Правоохранители обнародовали его приметы.

35 лет

рост 170-175 сантиметров

среднего телосложения

был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки

У беглеца есть также татуировка на руке.

Куда звонить

Полиция обращается к гражданам, которые владеют информацией о месте пребывания данного гражданина. Правоохранители просят немедленно сообщать об этом по номерам телефонов 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на спецлинию 102.