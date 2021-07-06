В Киеве из под стражи сбежал насильник: объявлен розыск
6 июля 2021 , 19:32Читати новину українською
Источник:полиция Киева
В Киеве из под стражи 6 июля сбежал преступник, совершивший тяжкое преступление. Полиция объявила розыск.
Речь идет о Замятине Евгении Владимировиче, 1986 года рождения. По информации полиции, он изнасиловал несовершеннолетнюю.
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Приметы преступника
При каких обстоятельствах преступнику удалось скрыться, пока не известно. Правоохранители обнародовали его приметы.
- 35 лет
- рост 170-175 сантиметров
- среднего телосложения
- был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки
У беглеца есть также татуировка на руке.
Куда звонить
Полиция обращается к гражданам, которые владеют информацией о месте пребывания данного гражданина. Правоохранители просят немедленно сообщать об этом по номерам телефонов 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на спецлинию 102.