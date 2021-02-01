В Киеве неизвестные "художники" подземный переход под Европейской площадью разрисовали под коридор СИЗО. Что они имели в виду остается только догадываться.

Источник: "Хмарочос"

Очевидно, что художники работали ночью и не успели завершить работу – не на всех нарисованных дверях завершили изображать детали.

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На месте "художники" оставили мусор – что также свидетельствует о поспешности их действий.



Так теперь выглядит переход под Европейской площадью / Фото Евгений Хурсин, Фейсбук

В прошлом году молодых людей, которые рисовали граффити на стенах киевских домов поймал лично Виталий Кличко. Это произошло случайно – мэр просто гулял по улицам города. Пока он проводил воспитательную беседу с ними и вызвал полицию, один из "художников" убежал. Об этом сообщали на сайте "Сегодня".