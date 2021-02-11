В Киеве из-за аварии на коллекторе посреди дороги образовалась огромная яма: видео
Очередная коммунальная авария в Киеве привела к образованию "черной дыры". Инцидент произошел 11 февраля на Петропавловской улице в Подольском районе столицы.
Источник:КМДА
Из-за прорыва канализационной трубы между домами 11 и 15 на улице Петропавловской образовалась огромная яма длиной более 5 метров.
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Асфальт провалился от бровки до бровки проезжей части, из-за чего движение транспортных средств невозможно.
Коллектору 60 лет
Как отметили в пресс-службе КГГА, яма образовалась из-за прорыва канализационного коллектора, который проложили на глубине 2,5 метра.
Где-то через полчаса после образования провала на место прибыли работники "Киевводоканала", которые довольно быстро локализовали аварию.
Водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет. Сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания – 2,5 метра,
– отметили чиновники.
Смотрите видео с места коммунальной аварии на Петропавловской улице в Киеве:
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