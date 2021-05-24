Согласно информации на сайте Горсовета, по состоянию на утро 24 мая коммунальщики проводили ремонтные работы на 11 улицах столицы. Почти за рабочий день они успели устранить 1 аварийную ситуацию.
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Починить все участки водопровода работники КП планируют вечером 25 мая.
Где в Киеве из-за аварий отсутствует водоснабжение
В связи с запланированными и срочными ремонтными работами коммунальщики отключили поставки холодной воды по адресам:
- улица Борщаговская, 10;
- переулок машиностроительный, 25;
- бульвар Тараса Шевченко, 58;
- улица Глазунова, 13;
- улица Кудрявская, 31/33;
- улица Академика Заболотного, 104, 106;
- улица Добрый Путь, 42/12, 49, 78/2, 51, 80, 59, 61, 63, 96;
- улица Монтажников, 22, 24, 26, 28, 86, 117;
- улица Тарасовская, 2, 7;
- улица Отечественная, 1, 2/38, 3, 4, 5, 6, 7/29, 8/27.