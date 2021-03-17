Жители многих домов почти во всех районах столицы жалуются на отсутствие водоснабжения. Почти все случаи отключения воды связаны с аварийными ситуациями или запланированными ремонтами.

Как отметили чиновники "Киевводоканала", по состоянию на 17 марта от снабжения холодной воды отключены 29 многоквартирных домов в Подольском, Оболонском, Шевченковском, Печерском и Деснянском районах столицы.

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Коммунальщики обещают как можно скорее восстановить водоснабжение и выполнить ремонтные работы.

По каким адресам в Киеве нет холодной воды

Согласно данным "Киевводоканала", временно отключены от воды дома по адресам:

улица Глубочицкая, 17Д;

улица Брюсова, 22, 24, 26, 28;

улица Сулеймана Стальского, 37, 39;

улица Почайнинская, 45/48;

проспект Оболонский, 14Е;

бульвар Перова, 44;

Бакинская, 37, 37а, 37б, 37в, 37г;

улица Надъярная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

улица Закревского, 87а;

улица Мостицкая, 16;

Когда коммунальщики включат водоснабжение, в "Киевводоканале" пока не говорят. Впрочем, 18 марта перечень адресов может пополниться. Жителям Александровской Слободки, Железнодорожного массива, Отрадного и Чоколовки придется мириться со снижением давления воды из-за замены задвижки на насосной станции Крутогорная.