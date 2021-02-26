В Киеве из-за дома Сикорского будут судиться Минкульт и Минобороны
Министерство культуры подало иск, в котором потребует чтобы министерство обороны наконец взялось за реставрацию исторического здания. Речь идет о доме Сикорского на улице Ярославов Вал, 15б.
Источник:ОАСК
Он является памятником архитектуры национального значения. Уже много лет дом нуждается в серьезной реконструкции, которую не может осуществить владелец – ГП "Гостиница Казацкая", которое принадлежит Министерству обороны.
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Столичные власти и Виталий Кличко неоднократно отмечали необходимость передачи дома Сикорского на баланс города. Но военные не спешат, тем временем сооружение превратилось в дом-призрак, в котором можно снимать фильмы ужасов.
Минкульт против Минобороны
Министерство культуры подало иск в Окружной административный суд Киева, к ним присоединился также и заместитель генерального прокурора. Ответчиками будут – Минобороны и ГП "Гостиница Казацкая".
Заявители требуют привести дом авиаконструктора в надлежащий вид. Кроме того, они просят обязать Минобороны заключить с Минкультом охранный договор, который поможет защитить это здание.
Предыстория
- Во время Второй мировой войны в здании размещался штаб и командный пункт Киевского корпуса противовоздушной обороны, а в 1950-х годах на месте фасадного здания была построена гостиница "Красная звезда" Киевского военного округа.
- В 2000 году усадьба Сикорского была передана в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского", связанному с одиозным Нестором Шуфричем.
- Несмотря на обязательства фонда восстановить здание, никакого ремонта оно не получило, продолжая разрушаться. В 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом Сикорского был возвращен в собственность Министерства обороны.
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