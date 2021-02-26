Министерство культуры подало иск, в котором потребует чтобы министерство обороны наконец взялось за реставрацию исторического здания. Речь идет о доме Сикорского на улице Ярославов Вал, 15б.

Он является памятником архитектуры национального значения. Уже много лет дом нуждается в серьезной реконструкции, которую не может осуществить владелец – ГП "Гостиница Казацкая", которое принадлежит Министерству обороны.

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Столичные власти и Виталий Кличко неоднократно отмечали необходимость передачи дома Сикорского на баланс города. Но военные не спешат, тем временем сооружение превратилось в дом-призрак, в котором можно снимать фильмы ужасов.

Минкульт против Минобороны

Министерство культуры подало иск в Окружной административный суд Киева, к ним присоединился также и заместитель генерального прокурора. Ответчиками будут – Минобороны и ГП "Гостиница Казацкая".

Заявители требуют привести дом авиаконструктора в надлежащий вид. Кроме того, они просят обязать Минобороны заключить с Минкультом охранный договор, который поможет защитить это здание.

Предыстория

Семья Сикорских приобрела участок, где был впоследствии построен особняк в 1904 году. С того времени и до 1912 года в доме жил Игорь Сикорский – будущий выдающийся авиаконструктор. В этом доме также жил выдающийся украинский композитор Николай Лысенко. Он открыл там музыкальную школу, которая была реорганизована в институт.