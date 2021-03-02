В Киеве из-за газового баллончика пришлось эвакуировать школу, уроки сорваны
В Киеве из школы эвакуировали всех из-за распыления газового баллончика / Дарница.Live
Чрезвычайное происшествие произошло во время пятого урока в гимназии №290 на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Старшеклассник распылил внутри помещения баллончик с веществом раздражающего действия.
Источник:Дарница.Live
В результате инцидента руководству учебного заведения пришлось отменить весь учебный процесс. Возобновится он 3 марта.
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На месте происшествия работали полицейские и врачи скорой.
Что известно о применении газового баллончика в школе Киева
- Инцидент произошел около 12:40, после чего школьники и работники учебного заведения ощутили на себе действие слезоточивого вещества.
- Учителя, которые сначала не поняли, что случилось, быстро сориентировались и вывели всех из здания.
- Понадобилась ли кому-то из людей помощь медиков, неизвестно.
По предварительным данным, газовый баллончик применил один из старшеклассников. Накажут ли его родителей, пока неизвестно.
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