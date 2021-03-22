К сразу 2 ДТП привела попытка побега мужчин на легковушке Hyundai от полицейских в Печерском районе Киева. Оторваться от правоохранителей на машине у злоумышленников не получилось, однако они смогли убежать без нее.

Как утверждают свидетели инцидента, полицейские пытались догнать Hyundai на служебном Mitsubishi. По предварительным данным, водитель "корейца" нарушил правила дорожного движения, однако не остановился по требованию правоохранителей. Смотрите также В Польше в ДТП попал украинский автобус: есть жертва и пострадавшие – фото Из-за этого полицейские попытались догнать и заблокировать машине нарушителя движение. Двойная авария ДТП произошли около 11:30 вблизи Дворца Украина на улице Большой Васильковской;

в результате гонки машина полиции влетела в Peugeot, водитель которого якобы не предоставил преимущество оперативному транспорту;

почти на том же месте в ДТП попал и беглец. Hyundai врезался в Toyota, которая была припаркована в левой полосе. Пострадал ли кто-то в результате столкновений, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что водитель и двое пассажиров Hyundai сразу после аварии выбежали из машины и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Смотрите видео с места двойного ДТП в Киеве: