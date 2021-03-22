В центре Киева из-за гонки с полицией произошло две аварии, злоумышленники скрылись: видео
К сразу 2 ДТП привела попытка побега мужчин на легковушке Hyundai от полицейских в Печерском районе Киева. Оторваться от правоохранителей на машине у злоумышленников не получилось, однако они смогли убежать без нее.
Источник:Киев Оперативный
Как утверждают свидетели инцидента, полицейские пытались догнать Hyundai на служебном Mitsubishi. По предварительным данным, водитель "корейца" нарушил правила дорожного движения, однако не остановился по требованию правоохранителей.
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Из-за этого полицейские попытались догнать и заблокировать машине нарушителя движение.
Двойная авария
- ДТП произошли около 11:30 вблизи Дворца Украина на улице Большой Васильковской;
- в результате гонки машина полиции влетела в Peugeot, водитель которого якобы не предоставил преимущество оперативному транспорту;
- почти на том же месте в ДТП попал и беглец. Hyundai врезался в Toyota, которая была припаркована в левой полосе.
Пострадал ли кто-то в результате столкновений, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что водитель и двое пассажиров Hyundai сразу после аварии выбежали из машины и скрылись в неизвестном направлении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Смотрите видео с места двойного ДТП в Киеве:
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