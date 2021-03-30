В Киеве резко возрастает количество новых больных коронавирусом. Поэтому город решил отменить все традиционные ярмарки, которые так любят жители столицы. Запрет будет действовать с 1 по 12 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба. Чиновник отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице – сложная.

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Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки,

– сообщил Кулеба.

Карантин может стать более жестким

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали более 1400 новых случаев заражения коронавирусом. Это интенсивный рост, ведь за предыдущий аналогичный период было выявлено в три раза меньшее количество – 402 случая.

Ранее сайт 24 канала информировал о том, что в Киеве местные власти рассматривают возможность усиления карантина – закрыть хотят все, даже садики, школы и остановить движение транспорта.