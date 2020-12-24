С начала нового 2021 года в Киеве должны были уже полностью отказаться от бумажных билетов и предъявления удостоверений льготников в коммунальном транспорте. В столице должен был наконец заработать единый электронный билет. Но дату введения снова перенесли. Объясняем почему.

Льготный проезд для пассажиров, которые не зарегистрированы в Киеве будет действовать до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. Это снова откладывает введение электронного билета. Это уже второй раз Киевсовет принимает аналогичное решение.

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Почему введение электронной билета связано с льготниками

Дело в том, что введение электронного билета, как единственного средства проезда в общественном транспорте столицы предусматривает лишение прав на льготный проезд людей, которые не зарегистрированы в Киеве, но работают в городе. Это, к примеру, участники российско-украинской войны.

Введение э-билета предусматривает, что все льготники будут пользоваться картой киевлянина, а тем, кто не зарегистрирован в столице ее не выдают. Вот и получается, что городская власть лишает права на льготный проезд большое количество пассажиров. Кстати, это право им гарантирует государство. Однако Виталий Кличко говорит, что государство за это не платит. В то же время он поддерживает продление предоставления льготного проезда до 1 июля 2021 года.

Мы продлили возможность для них (льготники-не киевляне – 24) пользоваться льготным проездом. Ведь правительство до сих пор не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством. Потому так льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Летом из-за этого вопроса возник даже скандал. Городскую власть обвинили в том, что она нарушает права ветеранов войны.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в общественном транспорте Киева уже действует э-билет, но он не является единственным средством оплаты проезда, как это предусматривает реформа транспортной системы.

На льготный проезд в общественном транспорте столицы до 1 июля 2021 года могут рассчитывать следующие категории льготников-не киевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.



Все льготники, которые зарегистрированы в Киеве, могут пользоваться своим правом всегда.