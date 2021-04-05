Из-за локдауна: в Киеве закрыли некоторые детские площадки
В первый день усиления карантина и перехода столицы в режим почти полного локдауна некоторые детские площадки огородили специальной лентой. Сделали это коммунальщики несмотря на отсутствие соответствующего решения от местных властей.
Источник:Сегодня
Согласно распоряжению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева, с 5 апреля в Киеве начали действовать усиленные меры противоэпидемиологической безопасности. Однако никаких запретов относительно посещения детских площадок не было.
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Однако утром в некоторых дворах столицы местные жители увидели, что площадки затянуты лентами, которые сигнализируют о запрете входа.
Просят не пользоваться на время локдауна
Детские площадки закрыли на время локдауна / Фото "Обозреватель"
В объявлениях, которые коммунальщики прикрепили к лентам, сказано о 1 460 детях, у которых диагностировали коронавирус с 1 по 31 марта.
Жителей Киева просят не выводить детей на площадки / Фото "Обозреватель"
В больницах столицы ежесуточно находятся 40 детей. Настоятельно просим не пользоваться игровыми площадками на период локдауна. Берегите себя и своих детей,
– написали в объявлении.
В Киеве запретили пользоваться некоторыми игровыми площадками / Фото "Обозреватель"
Из-за крайне сложной ситуации с распространением коронавирусной болезни в Киеве с 5 апреля начал действовать почти полный локдаун. Чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему, в городе запретили пользоваться общественным транспортом всем, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры.
Также в столице усилили другие карантинные меры:
- перестали работать детские сады и школы;
- заведения общественного питания должны обслуживать клиентов только на вынос или на доставку;
- руководителей всех учреждений, предприятий и заведений обязали по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу;
- в Киеве не должны работать сезонные ярмарки.
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