В первый день усиления карантина и перехода столицы в режим почти полного локдауна некоторые детские площадки огородили специальной лентой. Сделали это коммунальщики несмотря на отсутствие соответствующего решения от местных властей.

Согласно распоряжению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева, с 5 апреля в Киеве начали действовать усиленные меры противоэпидемиологической безопасности. Однако никаких запретов относительно посещения детских площадок не было.

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Однако утром в некоторых дворах столицы местные жители увидели, что площадки затянуты лентами, которые сигнализируют о запрете входа.

Просят не пользоваться на время локдауна



Детские площадки закрыли на время локдауна / Фото "Обозреватель"

В объявлениях, которые коммунальщики прикрепили к лентам, сказано о 1 460 детях, у которых диагностировали коронавирус с 1 по 31 марта.



Жителей Киева просят не выводить детей на площадки / Фото "Обозреватель"

В больницах столицы ежесуточно находятся 40 детей. Настоятельно просим не пользоваться игровыми площадками на период локдауна. Берегите себя и своих детей,

– написали в объявлении.



В Киеве запретили пользоваться некоторыми игровыми площадками / Фото "Обозреватель"

Только за последние сутки в Киеве госпитализировали в больницы 61 больного COVID-19. 409 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус и с пневмониями.

Из-за крайне сложной ситуации с распространением коронавирусной болезни в Киеве с 5 апреля начал действовать почти полный локдаун. Чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему, в городе запретили пользоваться общественным транспортом всем, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры.

Также в столице усилили другие карантинные меры: