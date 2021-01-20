В Киеве из-за перепадов температуры будет опасно: будут падать сосульки
В столице предупредили об опасности на улицах / 24 канал
В Киеве ожидают потепление. КГГА предупреждает киевлян об опасности – 21 и 22 января будут падать сосульки. Жителей призывают быть осторожными.
Ночью на 21 января в столице ожидается мороз, а на следующий день будет плюсовая температура. На следующие сутки прогнозы аналогичны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Чтобы избежать травм коммунальная аварийно-спасательная служба рекомендует придерживаться определенных правил.
В Киеве на прохожих могут падать сосульки: что делать
- обращайте внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
- не заходите за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия обращайте внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов;
- по возможности держитесь на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города
- будьте внимательны во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Поэтому, проходя мимо высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега;
- владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины возле домов;
- если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит – возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием.
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