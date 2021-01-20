В Киеве ожидают потепление. КГГА предупреждает киевлян об опасности – 21 и 22 января будут падать сосульки. Жителей призывают быть осторожными.

Ночью на 21 января в столице ожидается мороз, а на следующий день будет плюсовая температура. На следующие сутки прогнозы аналогичны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Чтобы избежать травм коммунальная аварийно-спасательная служба рекомендует придерживаться определенных правил.

В Киеве на прохожих могут падать сосульки: что делать