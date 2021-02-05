К наступлению существенных похолоданий в Киеве представители власти готовятся заранее. Кроме 30 стационарных пунктов обогрева в городе начнут работать также 2 дополнительных.

Как отметили правоохранители, адреса пунктов обогрева совпадают с их расположением за прошлых холодов.

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В каждом из пунктов обогрева можно будет согреться чаем и получить медицинскую помощь.

Где в Киеве будут работать пункты обогрева граждан

Голосеевский район

Улица Тарасовская, 2.

Улица Касияна, 8.

Улица Академика Заболотного, 20-А.

Дарницкий район

Улица Вербицкого, 9-И.

Улица Ахматовой, 2-А.

Улица Харьковское шоссе, 172-Б (в круглосуточном режиме).

Улица Харченко, 47 (в круглосуточном режиме).

Деснянский район

Улица Викентия Беретти, 18 (в круглосуточном режиме).

Улица Курчатова, 3-Б.

Улица Закревского, 29-А.

Днепровский район

Улица Курнатовского, 7-А, корпус 3 (с банком одежды).

Улица Рогозовская, 6.

Улица Кибальчича, 13-б (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства сотрудников полиции).

Оболонский район

Улица Иорданская, 7-Я.

Улица Попова, 1.

Улица Родниковая, 3.

Улица Озерная, 18.

Печерский район

Улица Бассейная, 5-А.

Бульвар Марии Приймаченко, 3.

Бульвар Дружбы народов, 30/1 (в круглосуточном режиме при условии обеспечения дежурства работника полиции, обеспечения индивидуальными средствами защиты работников).

Подольский район

Улица Светлицкого, 35 (в круглосуточном режиме).

Улица Бестужева, 32 (с банком одежды).

Улица Хорива, 36.

Святошинский район

Улица Чернобыльская, 9.

Улица Жмеринская,22-А (в круглосуточном режиме).

Бульвар Кольцова, 12.

Соломенский район

Улица Суздальская, 4/6 (в круглосуточном режиме).

Улица Вацлава Гавела, 83-А.

Улица Волынская, 2.

Шевченковский район

Улица Сальского Владимира, 33 (в круглосуточном режиме).

Улица Богдана Гаврилишина, 11-А.

Улица Половецкая, 14.

Также согреться можно будет на территории Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.