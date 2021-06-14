Не на выходных: в Киеве из-за праздников отменили вакцинацию в МВЦ

Из-за Троицы и "длинных" выходных в Киеве перенесли даты прививки жителей города от COVID-19. На выходных пункты вакцинации в Международном выставочном центре не будут работать.

Об изменении графика работы центра массовой вакцинации в МВЦ сообщили работники системы для пациентов Helsi. Киевлянам, которые уже записались на вакцинацию на нерабочие дни 19 и 20 июня, должны позвонить из колл-центра Минздрава.

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Тем, кто хотел получить прививку на выходных, будут предлагать заранее зарезервированные даты и места для вакцинации.

Буду прививать 17 и 18 июня

Как отметил СЕО сервиса Helsi.mе Евгений Донец, массовые вакцинации граждан в Киеве на этой неделе планируют делать в четверг и пятницу, 17 и 18 июня.

При этом для удобства состояние живой очереди возле МВЦ будут транслировать в прямом эфире на странице helsi.me в фейсбуке. Таким образом, как утверждают чиновники, люди смогут наблюдать за продвижением очереди и планировать свое время для посещения центра.

Начало регистрации на вакцинацию 17 и 18 июня начнется утром 15 июня. Записаться можно на странице сервиса Helsi.me.

За сутки 13 июня в Украине сделали только 22 219 прививок против коронавирусной инфекции. 20 327 человек получили первую дозу. 1 892 – вторую дозу вакцины.

С начала вакцинации населения в Украине получили прививки 1 479 703 человека. Полностью иммунизированными от COVID-19 считаются только 239 798 украинцев.