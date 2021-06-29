Видео инцидента выложили в соцсетях киевляне, которые стали свидетелями очередного коммунального коллапса. На этот раз прорыв произошел на улице Маричанской неподалеку от перекрестка с улицей Ломоносова.
Смотрите также Цены на электроэнергию должны были наоборот – упасть: кто стоит за резким поднятием тарифов
По неподтвержденным данным, произошел прорыв трубопровода холодного снабжения большого диаметра.
Бурный поток никого не удивил
- Из-за аварии на трубопроводе вода начала под большим давлением протекать на поверхность. Из-за этого проезжая часть на улице Маричанской мгновенно стала затопленной.
- Бурный поток залил фактически всю дорогу и затопил также улицу Ломоносова.
- Свидетели происшествия говорят, что к моменту перекрытия воды на аварийном участке прошло несколько часов.
Официально в Киевводоканале инцидент пока не прокомментировали. На интерактивной карте аварийных ситуаций никаких сведений об аварии нет.
На карте Киевводоканала аварию на Маричанской улице не отметили / Скриншот сайта Киевводоканала
Сколько часов понадобится коммунальщикам, чтобы починить аварийный участок трубопровода и восстановить водоснабжение, пока неизвестно.
Смотрите видео потопа в Киеве на улице Маричанской: