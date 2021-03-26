Возле гостиницы "Днепр" на Европейской площади работники Киевавтодора планируют выполнить текущий ремонт покрытия проезжей части из брусчатки. Из-за этого движение на участке дороги будет ограничено.

Как отметили в фейсбуке "Киевавтодора", работы собираются проводить только в субботу, 27 марта, чтобы не создавать в городе транспортный коллапс. Для этого придется частично ограничить движение на площади.

Смотрите также В Голосеевском парке в Киеве неизвестные срезали 17 живых вековых дубов – фото

Коммунальщики планируют начать ремонт в 9:00, а закончить обещают к 16:00.

Не только Европейская площадь

В соцсетях киевляне жалуются на то, что участок дороги, который должны отремонтировать, нуждается в реконструкции. Впрочем, неизвестно, когда именно чиновники запланировали более серьезные возобновляемые работы на Европейской площади.

Масштабное обновление на Троещине

С ограничением движения вполне могут столкнуться и киевляне, которые ездят по улице Милославской. Согласно сообщению КГГА на участке дороги от Радунской до Бальзака проведут капитальный ремонт дороги с заменой основания и укладкой нового асфальтного покрытия.

После капремонта улица получит три полноценных полосы движения в каждом направлении. Новое современное освещение, обновленные тротуары. Обустроят велодорожки. Отремонтируют также трамвайный переезд на пересечении с улицей Оноре де Бальзака,

– отметили представители местной власти.