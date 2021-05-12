Коммунальщики будут выполнять асфальтирование на участке от проспекта Воздухофлотского до переулка Политехнического. Работы проведут в направлении Индустриального путепровода.
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Как объехать – схема
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" извиняются за неудобства и предлагают следующую схему объезда:
Работы выполнят при благоприятных погодных условиях.
Обыски в "Киевавтодоре"
Правоохранители подозревают, что должностные лица "Киевавтодора" причастны к коррупционным схемам – якобы умышленно уклонялись от уплаты налогов.
В прокуратуре открыли уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту дорог в Киеве на сумму свыше 18 миллионов гривен.