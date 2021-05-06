Как отметили работники КП "Киевский метрополитен", закрытым оказался тот вестибюль, который ведет к улице Крещатик. Другие вестибюли работают без изменений в графике.

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Из-за закрытия основного входа на станцию в других вестибюлях начинает образовываться скопление пассажиров.

Пересадки работали

О заминировании вестибюля неизвестный рассказал по телефону, после чего правоохранители и работники метро начали действовать.

Из вестибюля эвакуировали всех пассажиров, вход закрыли, а на место вызвали полицейских.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, взрывотехники и кинологи.

Коммунальщики утверждают, что несмотря на вероятную возможность взрыва другие вестибюли и пересадочный узел на станцию "Майдан Незалежности" работали.

Довольно быстро эксперты проверили помещение на наличие опасных предметов. Вестибюль открыли. Поэтому, сейчас метро Киева работает в обычном графике.

По факту фейкового заминирования полицейские открыли соответствующее уголовное производство. За совершение такого преступления могут посадить на срок от 2 до 6 лет.