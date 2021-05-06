Как отметили работники КП "Киевский метрополитен", закрытым оказался тот вестибюль, который ведет к улице Крещатик. Другие вестибюли работают без изменений в графике.
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Из-за закрытия основного входа на станцию в других вестибюлях начинает образовываться скопление пассажиров.
Пересадки работали
- О заминировании вестибюля неизвестный рассказал по телефону, после чего правоохранители и работники метро начали действовать.
- Из вестибюля эвакуировали всех пассажиров, вход закрыли, а на место вызвали полицейских.
- Сейчас на месте происшествия работают следователи, взрывотехники и кинологи.
Коммунальщики утверждают, что несмотря на вероятную возможность взрыва другие вестибюли и пересадочный узел на станцию "Майдан Незалежности" работали.
Довольно быстро эксперты проверили помещение на наличие опасных предметов. Вестибюль открыли. Поэтому, сейчас метро Киева работает в обычном графике.