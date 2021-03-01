В Киеве на улице Сентябрьской 1 марта произошел пожар. Спасатели эвакуировали 12 жителей, среди них было 2 детей. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что загорелась электрощитовая. Однако причины пожара еще будет устанавливать экспертиза.

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Детали пожара на Дарнице

Инцидент произошел утром, приблизительно в 7:30. Возгорание произошло на 4 этаже 9 этажного жилого дома на Сентябрьской улице, 5.

С помощью двух порошковых огнетушителей пожарные ликвидировали возгорание очень быстро в 07:56.

Из-за сильного задымления с этажа, где произошло возгорание и верхних этажей на безопасное расстояние вывели 10 взрослых и 2 детей.

Жертв и пострадавших нет.

Также спасатели сообщили, что на выходных в столице произошли пожары: