В Киеве из зоопарка выпустили летучих мышей: видео
Из Киевского зоопарка выпустили на свободу летучих мышей. Они там провели зиму и проходили реабилитацию.
Источник:Киевский зоопарк
В частности на свободу улетели и молодые летучие мышки, что родились в зоопарке. В сети опубликовали видео.
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Каких летучих мышей выпустили
Эти летучие мыши принадлежат к таким охраняемым видам:
- вечерница рыжая,
- кожан поздний,
- нетопырь Куля,
- двухцветный кожан.
Кто этим занимается
Центр восстановления редких видов Киевского зоопарка, который и занимался летучими мышами, работает как важный научный хаб, где ученые развивают реабилитацию и реинтродукцию животных, чтобы пополнять популяцию в дикой природе.
В Киеве из зоопарка выпустили летучих мышей: видео
Выпустили днем
Летучих мышей выпустили днем и люди в комментариях спрашивают – почему это сделали не ночью, ведь днем эти существа ничего не видят. Зоологи успокоили, что выпуск состоялся после 19:00, а видео специально высветлили, чтобы было что-то видно людям.
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