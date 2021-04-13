Из Киевского зоопарка выпустили на свободу летучих мышей. Они там провели зиму и проходили реабилитацию.

В частности на свободу улетели и молодые летучие мышки, что родились в зоопарке. В сети опубликовали видео.

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Каких летучих мышей выпустили

Эти летучие мыши принадлежат к таким охраняемым видам:

вечерница рыжая,

кожан поздний,

нетопырь Куля,

двухцветный кожан.

Кто этим занимается

Центр восстановления редких видов Киевского зоопарка, который и занимался летучими мышами, работает как важный научный хаб, где ученые развивают реабилитацию и реинтродукцию животных, чтобы пополнять популяцию в дикой природе.

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Выпустили днем

Летучих мышей выпустили днем и люди в комментариях спрашивают – почему это сделали не ночью, ведь днем эти существа ничего не видят. Зоологи успокоили, что выпуск состоялся после 19:00, а видео специально высветлили, чтобы было что-то видно людям.