Киевское издательство "Книголав" взялось переводить на украинский язык книгу шведского писателя. В ней, в частности, учат молодых ребят заниматься однополым сексом и использовать морковь чтобы "подготовиться" к таким отношениям.

Скандал возник между переводчицей, которая считает, что нельзя трогать оригинальный текст, и редактором, которая рекомендует убрать из книги спорные моменты.

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На сторону редактора стала и совладелица издательства Светлана Павелецкая.

10 марта на своей фейсбук-странице она прокомментировала ситуацию. Павелецкая считает, что издавать книгу, которая называется "Уважение. Парням о любви, сексе и согласии", в оригинальном изложении в Украине может быть опасно.

Например, в книге написано, что "если хочешь проверить свою ориентацию, надень ЛГБТ символику и пройдись по городу".

Я как издатель не хочу нести ответственность за 14-15 летнего мальчика, который выйдет на Троещине, Отрадном, или в индустриальном районе Кривого Рога, и вместо сексуальности проверит прочность черепа,

– отмечает она.

Также Павелецкая добавила, что книга издавалась в Швеции, где "другой уровень развития общества, другие стереотипы".

О морковке и гомосексуальном сексе

Также совладелица издательства считает, что книга на правильно учит молодежь заниматься сексом.

Там есть момент, что для разработки ануса перед гомосексуальным опытом, можно использовать морковь. Я за любой секс, но я точно считаю, что есть места, куда могут попадать только части тела партнера или игрушки из секс-шопа,

– пишет Павелецкая.

Позиция переводчицы

Скандалить начала переводчица Анна Топилина, которая выложила пост в фейсбуке, а в нем написала, что ее перевод книги редактирует "дама-сексолог", которая при этом "одновременно заявляет, что раздел о однополом сексе будет полностью удален, и что автор уже на это согласился".

Переводчица отметила, что считает это "проявлением гомофобии" и нарушением ее авторских прав.

Я продолжаю офигевать от этой дискотеки и обращаюсь к автору. Он ни сном ни духом не знает о том, что книга будет порезана и переписана... Вы же помните, что закон Украины не запрещает пропаганду гомосексуальных отношений детям и что Украина – это не Россия, да?,

– пишет Топилина.

Позиция редактора

Впрочем, редактор Юлия Ярмоленко отмечает, что ее предложения это лишь рекомендации для издательства.

Я не советовала удалять куски текста. Я вообще ненавижу что-то корректировать. Почему же тогда согласилась? Потому что хотела, чтобы книга в Украине вышла. Потому что автор и правообладатели дали на это согласие,

– резюмирует она.

Реакция автора

Сам автор книги Инти Чавес Перес в своем Twitter написал, что такого согласия не давал, хотя и не уточнил страну, о которой идет речь.

Получаю сейчас много сообщений из одной страны, где великий инфлюэнсер проводит кампанию за удаление информации о ЛГБТ из моей книги "Уважение". Как правообладатель я могу заявить, что этого не произойдет. Я обсуждаю с местными активистами возможность посетить страну,

– написал он.