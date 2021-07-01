Как отметили чиновники, выявление фальсификата произошло во время внеплановой проверки коммунальных предприятий столицы и поставщиков продуктов в учебные заведения. Во время исследований масла производства ФЛП Мативенко А. В. эксперты обнаружили, что его состав не соответствует требованиям по безопасности продуктов.

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В масле отсутствовали полностью молочные жиры.

Производили подделку и продавали школам

Полицейские и специалисты Госпродпотребслужбы утверждают, что ФЛП Мативенко якобы осуществляет производство сливочного масла под чужими брендами. Впрочем, в масле сладкосливочном "Селянское" 73% и масле сладкосливочном "Экстра" 82,5%, совсем нет нужных компонентов.

25 июня следователи провели обыски на месте расположения производственных мощностей частной компании.

Правоохранители изъяли 16 тонн фальсифицированных продуктов и оборудования для их производства. В частности – упаковочные материалы других производителей.

По факту подделки и реализации фальсификата полицейские открыли уголовное производство. Досудебное расследование дела продолжается.

Эта ситуация убедительно свидетельствует о том, что система школьного питания нуждается в реформировании, и мы на правильном пути. Наша задача сегодня – борьба с недобросовестными поставщиками, которые обогащаются на здоровье детей. Качеству продукции, поставляемой в детские учреждения, и в дальнейшем будет уделяться особое внимание,

– отметила руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

2021 год назначили годом реформы школьного питания. С 1 января в Украине действует новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Чиновники вводят новые подходы к организации питания в школах.