Как отметили чиновники, выявление фальсификата произошло во время внеплановой проверки коммунальных предприятий столицы и поставщиков продуктов в учебные заведения. Во время исследований масла производства ФЛП Мативенко А. В. эксперты обнаружили, что его состав не соответствует требованиям по безопасности продуктов.
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В масле отсутствовали полностью молочные жиры.
Производили подделку и продавали школам
- Полицейские и специалисты Госпродпотребслужбы утверждают, что ФЛП Мативенко якобы осуществляет производство сливочного масла под чужими брендами. Впрочем, в масле сладкосливочном "Селянское" 73% и масле сладкосливочном "Экстра" 82,5%, совсем нет нужных компонентов.
- 25 июня следователи провели обыски на месте расположения производственных мощностей частной компании.
- Правоохранители изъяли 16 тонн фальсифицированных продуктов и оборудования для их производства. В частности – упаковочные материалы других производителей.
По факту подделки и реализации фальсификата полицейские открыли уголовное производство. Досудебное расследование дела продолжается.
Эта ситуация убедительно свидетельствует о том, что система школьного питания нуждается в реформировании, и мы на правильном пути. Наша задача сегодня – борьба с недобросовестными поставщиками, которые обогащаются на здоровье детей. Качеству продукции, поставляемой в детские учреждения, и в дальнейшем будет уделяться особое внимание,
– отметила руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.