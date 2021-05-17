Все, кто получал ранее субсидию, должны обратиться в органы социальной защиты населения. Нужно написать заявления и подать декларацию о доходах.

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Дали время на переоформление

Если ранее, при отсутствии изменений имущественного положения получателя, субсидия назначалась на следующий отопительный период автоматически, то сейчас Министерство социальной политики дает 5 месяцев для переоформления жилищной субсидии.

При этом, независимо от месяца подачи заявления, субсидия будет назначена за все 5 месяцев с маем включительно.

Как можно переоформить субсидию:

обратиться в Центры предоставления административных услуг;

обратиться непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций;

отправить заполненные бланки почтой на адрес органа социальной защиты населения;

воспользоваться электронным сервисом, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки Заявления и Декларации можно распечатать из официального веб-сайта Минсоцполитики для предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте в органы социальной защиты населения или должностных лиц Центра предоставления административных услуг.

О субсидиях, которые предоставляли на основании решений комиссий

Что касается назначения субсидии на основании решений комиссий, образованных органами местной власти и органами местного самоуправления, то с учетом внесенных изменений, более 98% случаев, которые ранее рассматривались комиссиями, теперь будут назначаться органами социальной защиты населения самостоятельно на основании предоставленных гражданами документов.

Таким образом, всем домохозяйствам, которые получали субсидию по решению указанных комиссий, субсидия будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения.