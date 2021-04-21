Из-за запланированных дорожных работ коммунальщикам придется временно изменить график движения многих троллейбусных маршрутов. Сделают это для того, чтобы дорожники смогли обновить асфальтовое покрытие на Севастопольской площади и на Борщаговке.

Как отметили в "Киевпастранс", речь идет о сокращении движения троллейбусов маршрута №41 и отмены ночного маршрута №94-Н. Также изменения претерпевают графики движения 7 троллейбусных маршрутов, которые ездят с Соломенского района в центр.

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Сразу после выполнения всех запланированных работ дорожники планируют вернуть троллейбусы к привычному графику.

Как изменят движение троллейбусов на Борщаговке

Из-за работ на путепроводе на пересечении проспекта Леся Курбаса и Кольцевой дороги ночью 22, 23 и 24 апреля последние троллейбусы маршрута 41 будут отправляться:

от станции метро "Святошин" в 23:45 и 00:05;

от улицы Тулузы в 00:06 и 00:25.

Ночью 25 и 26 апреля:

от станции метро "Святошин" в 23:30 и 23:50;

от улицы Тулузы в 23:55 и 00:12.

Изменения работы троллейбусов на Соломенке

Из-за ремонта дороги на улице Народного Ополчения на участке от улицы Федора Эрнста к Севастопольской площади коммунальщики должны временно остановить движение троллейбусных маршрутов №№ 9, 19-Д, 22, 30, 40, 40-К, 92-Н.

При необходимости движение троллейбусов будет организовано соответственно от станции метро "Дворец спорта", улиц Юрия Ильенко, Ольжича, Милославской и Жилянской до Севастопольской площади,

– отметили коммунальщики.

Остановят и трамваи на Лесном

Кроме того, изменения графика коснутся и трамвайных маршрутов. Да, в ночь на 22 апреля сократят режим работы маршрутов 28 и 33К.

Последние отправления трамваев маршрута № 28:

от улицы Павла Усенко в 22:50, 23:00;

от улицы Милославской в ​​23:43, 23:53.

Маршрут № 33К:

от улицы Павла Усенко в 23:06, 23:16;

от улицы Сержа Лифаря в 23:46, 23:56.

В 5:30 движение трамваев будет восстановлено по графику.