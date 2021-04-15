Из-за ремонтных работ, которые проводят дорожники на Кольцевой дороге, движение троллейбусов по маршруту 94-Н будет невозможно в течение нескольких суток. Троллейбус № 41 будет ездить по сокращенному режиму.

Как отметили чиновники коммунальной компании Киевпастранс, изменения в графике будут действовать в ночь на 16 и 17 апреля. Это связано с капитальным ремонтом участка Кольцевой дороги.

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Из-за ночных работ на путепроводе на пересечении проспекта Леся Курбаса и Окружной дороги, троллейбусы не смогут проезжать по определенному участку маршрута.

Как будет ездить троллейбус №41 в Киеве во время ремонтных работ

По данным Киевпастранса, уже 19 апреля оба троллейбуса начнут ездить по нормальному графику. Однако с 16 по 18 апреля ночной маршрут №94-Н не будет ездить вообще.

Последние отправления троллейбусов по маршруту №41 в ночь на 15, 16 и 17 апреля:

от улицы Тулузы: 00:06, 00:25;

от станции метро "Святошин": 23:45, 00:05.

В ночь на 18 апреля последние отправления троллейбусов маршрута №41:

от станции метро "Святошин": 23:30, 23:50;

от улицы Тулузы: 23:55, 00:12.

В течение 2021 года в Киеве должны сделать капитальный ремонт участков Кольцевой дороги, которые еще в прошлом году принадлежали области. Коммунальщики проложат новое асфальтное покрытие, сделают дождевую канализацию и обновят освещение.