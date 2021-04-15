В Киеве изменят график работы некоторых троллейбусов: перечень
Из-за ремонтных работ, которые проводят дорожники на Кольцевой дороге, движение троллейбусов по маршруту 94-Н будет невозможно в течение нескольких суток. Троллейбус № 41 будет ездить по сокращенному режиму.
Источник:Киевпастранс
Как отметили чиновники коммунальной компании Киевпастранс, изменения в графике будут действовать в ночь на 16 и 17 апреля. Это связано с капитальным ремонтом участка Кольцевой дороги.
Смотрите также В Киеве начали ремонт Кольцевой дороги, которую недавно забрали у области
Из-за ночных работ на путепроводе на пересечении проспекта Леся Курбаса и Окружной дороги, троллейбусы не смогут проезжать по определенному участку маршрута.
Как будет ездить троллейбус №41 в Киеве во время ремонтных работ
По данным Киевпастранса, уже 19 апреля оба троллейбуса начнут ездить по нормальному графику. Однако с 16 по 18 апреля ночной маршрут №94-Н не будет ездить вообще.
Последние отправления троллейбусов по маршруту №41 в ночь на 15, 16 и 17 апреля:
- от улицы Тулузы: 00:06, 00:25;
- от станции метро "Святошин": 23:45, 00:05.
В ночь на 18 апреля последние отправления троллейбусов маршрута №41:
- от станции метро "Святошин": 23:30, 23:50;
- от улицы Тулузы: 23:55, 00:12.
Поделиться новостью