В Киеве нелюдь на Mercedes намеренно наехал на утят: видео 18+

В Киеве, 11 июня, на дороге случился вопиющий инцидент. Маленькие утята с мамой переходили дорогу и водитель Mercedes намеренно их подавил.

Ужасное видео обнародовали в соцсетях. Осторожно, его лучше не смотреть людям со слабой психикой.

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Водителя пытались предупредить

Очевидцы такого нечеловеческого поведения водителя отмечают, что ему сигналили, чтобы предупредить об утках. Впрочем, он не понял или намеренно наехал на живых маленьких существ.

Автор записи в сообществе dtp.kiev.ua отметил, что этому человеку нужна психологическая помощь. Видео мы по этическим соображениям не предоставляем – его можно просмотреть по ссылке.

Еще один громкий случай

В Киеве водитель специально переехал собаку, которая мирно спала на обочине. Животное от полученных травм умерло на месте.

Убийство собаки произошло 9 июня возле магазина "Сильпо" на улице Закревского. Интересно, что до инцидента другие водители без проблем объезжали животное.