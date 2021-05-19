В чате было 169 участников – один из них написал, что "завтра школа № 250 в Киеве запомнит этот день навсегда". Другой парень выложил фото ружья "ИЖ 81", которое якобы он украл у отца.

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Учитывая то, что недавно произошло в Казани, где 19-летний юноша устроил стрельбу в школе и убил 9 человек, на подобные сообщения в соцсетях сразу реагируют в полиции.

Парень сказал, что пошутил

Автора первого сообщения правоохранители нашли очень быстро – им оказался 15-летний юноша, который учится в другой школе. Он заверил, что просто пошутил, а также утверждал, что не знаком с автором второго сообщения. Полиция уже разыскивает его тоже.

Что известно о школе

Вместе с тем правоохранители решили, что будут охранять школу № 250. Это, кстати, специализированное учреждение с углубленным изучением математики. Школа расположена на Троещине.