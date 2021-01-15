В Соломенском районе Киева 14 января экскаватор строительной компании повредил распределительный газопровод среднего давления. Без газа осталось 23 частных дома.

Если точно, то это произошло на улице Петра Радченко. Об инциденте пишет пресс-служба "Киевгаза".

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Хорошо, что утечка газа была быстро локализована и взрыва удалось избежать, однако из-за аварии многие остались без газа .

Чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию и возобновить газоснабжение было привлечено аж 4 подразделения к ремонтным работам, ведь на улице мороз – а от газа зависит тепло в домах. К счастью, коммунальщикам удалось восстановить все необходимые коммуникации.

В строительной компании ситуацию не комментируют.